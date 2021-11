Le partite dell’Italia sono visibili sulla RAI al canale Rai 1 con una buona qualità. La nazionale italiana è possibile vederla anche in HD, per tutti coloro che possiedono una smart TV (o anche se non è smart, che la hanno comprata da qualche anno e che sia abilitata per la visione dei canali in alta definizione). Ma ciò che in pochi sanno è che è possibile vedere i match anche in 4K. Come? Scopriamolo.

Italia, come vedere le partite della nazionale italiana in 4K sulla RAI

Il prerequisito essenziale per vede le partite della nazionale italiana è quello di avere una smart TV e che sia di circa, almeno, 43 pollici. Non basta infatti utilizzare un Fire Stick o una Google Chromecast per fa fare un “upgrade” alla propria televisione. Chi la possiede, può cliccare il pulsante con la freccia verso l’alto del proprio telecomando per abilitare alcuni controlli extra. Di norma, quando si guarda un programma di “mamma RAI”, appare una scritta che invita gli utenti a utilizzare questo pulsante. Non bisogna confondere questa possibilità con l’utilizzo dell’app Rai Play.

La guida per vedere le partite in 4K sulla RAI

Facendolo, appaiono nuove opzioni quali “Ora in onda”, “Rai Play”, “Canali TV” e altro. Ora non resta che cliccare su Canali TV.

In questo mini menù basterà scorrere sulla destra e l’ultimo canale in fondo è quello di RAI 4K. Bisogna cliccarci sopra e assicurarsi di avere una buona connessione internet.

Eseguire questa operazione a ridosso delle partite della nazionale vi permetterà di godervele in 4K e gratuitamente. E’ possibile che non utilizziate spesso il vostro televisore per programmi trasmessi in questo tipo di formato e potreste avere dei problemi. Uno dei più classici può riguarda la bassa luminosità. In tal caso, non preoccupatevi: basta “smanettare” tra le impostazioni della propria tv e aumentare la luminosità. Altro piccolo problema riguarda il leggero ritardo in cui verrà trasmessa la partita. Se qualche vostro vicino di casa esulterà per i gol della nazionale italiana, potrebbe anticiparvi di poco la sorpresa.

Ecco dunque come fare per vedere le partite della nazionale italiana in 4K in TV sulla RAI. Il canale offre anche offerte di svago e intrattenimento e per abilitarlo basterà eseguire il suddetto procedimento in qualsiasi altro momento della giornata.