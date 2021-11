Non ce l’ha fatta Massimo Biazzetti, che a 59 anni è stato strappato all’affetto dei suoi cari dal Covid-19. L’ex Commissario era prossimo a terminare il suo lavoro come commissario a Frascati: era in Polizia da 40 anni e tra meno di un anno sarebbe andato in pensione.

La famiglia della Polizia di Stato si stringe, nel dolore, ai familiari, colleghi e amici, che oggi si sono presentati in massa per l’ultimo saluto a Massimo. Una piazza San Pietro gremita, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid, così come molte le persone che lo hanno ricordato nella Cattedrale omonima. Tanta commozione e applausi alla sua memoria.