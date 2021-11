Lutto nella comunità di Frascati per la prematura scomparsa di Massimo Biazzetti, Commissario della Polizia di Stato, deceduto questa notte a soli 59 anni.

Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale

«È con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Massimo Biazzetti, Commissario della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Frascati, serio e preparato, uomo buono e disponibile. Tutta l’Amministrazione comunale di Frascati si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Sandra Ardito, sua compagna e nostro agente di Polizia Locale». Così ha commentato in una nota la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella, appena appresa la notizia.

Anche la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia e dei cari.

