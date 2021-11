L’US Basket Cavese del neo presidente Otello Marcelli, subentrato a Manni Otello lo scorso luglio 2021, è una società che punta molto sui giovani, cercando di creare un continuum tra settore giovanile e prima squadra.

I giovani

Giovani che per il Patron cavese sono stati coloro più penalizzati dalla fase pandemica. ”Un settore dimezzato, anche come presenza. Quest’anno siamo ripartiti ricomponendo in modo importante i gruppi giovanili”. Queste le parole dello stesso Presidente, che aggiunge: ”Oltre agli obiettivi sportivi della società, del raggiungimento dei risultati, importante per società e giocatori e che da motivazione, abbiamo un obiettivo iniziato lo scorso anno. Far crescere il settore giovanile e investire nei giovani. In questa stagione, abbiamo abbassato l’età media della squadra senior, con ragazzi provenienti dal settore giovanile. Atleti classe 2005 e 2003 hanno esordito già in prima squadra. Sono stati affiancati da altri, supportandoci molto con quei giocatori più esperti all’interno della rosa e che saranno importanti soprattuto nella prima fase. Per supportare il percorso di crescita, mentalità, dei giovani che stanno facendo esperienza sul campo. In partita ma anche in allenamento”.

Lo staff

Sullo staff continua: ”Vogliamo investire partendo dal settore giovanile, dove abbiam impiegato risorse economiche, ma anche di persone. In questa stagione, abbiamo categorie under 13, 17 e under 19 e per evitare buchi nelle annate come in questi due anni di stop, vogliamo investire sui giovani per alimentare la prima squadra. Riconfermato lo staff con coach Beltramme, Manni, Bielli e Pasquazi. Abbiamo poi a livello giovanile, allenatori, figure anche in fase di formazione, come Davide Chialastri, impegnato in serie d. Diviso tra parte tecnica e sul campo. A supporto di Davide, ci sono anche Bielli e Pasquazi, supportando il gruppo under 17. Più altri due ragazzi della serie d che si affiancano ai gruppi dei principianti”.

Esordio in campionato

Esordio casalingo amaro per la formazione cavese che nella prima di campionato perde nel finale, con la squadra romana del Basket Marconi Roma, 85-92 il punteggio finale. ”Nella prima in casa ci siamo comportati molto bene, ma non abbiamo capitalizzato in modo corretto il vantaggio accumulato, perdendo due punti importanti. I ragazzi però, hanno giocato in modo corretto e giusto”. Queste le parole del patron Marcelli. Stessa lunghezza d’onda il coach Bielli: ”Veniamo da una pre season con sette amichevoli, che sono andate molto bene. Abbiamo iniziato il campionato con una gara molto equilibrata nella prima giornata, incontrando una squadra che occupa le prime posizioni in classifica. Abbiam perso di 7 punti, ma conducendo la partita e con assenze pesanti”.

Il secondo impegno

Nella partita contro la Fortitudo Cisterna, la compagine biancoazzurra ha rimediato una pesante sconfitta: 102-73 il finale. Il tecnico Bielli: ”Nella seconda giornata abbiamo incontrato la formazione seconda in classifica, la Fortitudo Pallacanestro Cisterna. Abbiam pagato ancora una volta, le assenze e l’esperienza. Purtroppo o per fortuna siamo una squadra giovane: il più vecchio Chialastri, ha 36 anni”.

”Nella seconda abbiamo tenuto per i primi due quarti. Poi abbiamo mollato un po’, lavorando forse poco in difesa. Meglio individualità e poco lavoro di squadra. È stata una sconfitta pesante, con una differenza importante nel punteggio, a causa di un apporccio non corretto. Ci siam confrontati con la squadra e già nella successiva partita con la Virtus Pontinia, c’è stata una buona reazione dei ragazzi”.

La vittoria nella 3^ di campionato

Queste le dichiarazioni di patron Marcelli, che sulla gara vinta per 74-71 contro i virtussini continua: ”Con Pontinia, match punto a punto, ma la differenza l’ha fatta l’approccio alla partita, la mentalità e l’approccio difensivo, mancato nella seconda giornata. Abbiam portato la gara a casa in maniera strameritata”.

”Nella partita con Pontinia, siamo stati molto bravi, perché siamo riusciti ad arginare il loro giocatore più forte, Nardin, che vanta esperienze anche in categorie superiori. Abbiamo condotto la gara per tutto il tempo e portato a casa la vittoria. I ragazzi hanno avuto voglia di difendere: la voglia di sacrificio ha fatto la differenza, mancata nelle altre partite. Hanno avuto fame di vittoria.” Come asserisce l’allenatore cavese, che sull’aver giocato con gli spalti gremiti, aggiunge: ”Ci fa piacere poi, aver giocato davanti ad un pubblico numeroso, forse più del calcio. Una cosa che non era mai accaduta. C’erano anche molti bambini. Questo è strapositivo: il nostro obiettivo è proprio trasmettere ai bambini la passione del gioco”.

Prossimo turno

L’US Basket Cavese nel prossimo turno, sarà impegnata in trasferta contro la Tiber Basket Roma. Match previsto per domenica 14 novembre ore 18.00 presso la Palestra Tiber, in Via Bertini Attilj, nel quartiere romano Montesacro. ”Anche con la Tiber avremo ancora qualche assenza pesante ma speriamo di recuperarli. Abbiam visto che tutte le partite finora disputate dalla Tiber, son finite con punteggio basso, ma questo è sintomo di grande difesa. Potrebbero metterci in difficoltà da questo punto di vista. Noi dobbiamo fare la nostra partita e non fargli fare la loro, altrimenti sarà difficile imporre il nostro ritmo”. Queste le parole dell’allenatore dei biancoazzurri.

Una gara che dunque si prospetta molto impegnativa, ma tutta da giocare, come asserito anche da patron Marcelli: ”La prossima è tosta, ma noi siam consci del fatto che, se giochiamo al meglio delle nostre possibilità, possiamo giocarcela con tutti”.

New season ed obiettivi

Una sfida valida per la quarta giornata di campionato di serie D laziale 2021/2022 del girone C. ”Quest’anno il campionato di serie D, dopo quasi due anni di stop per la pandemia, è ripartito con la struttura classica: tre gironi da dieci squadre, tutte molto motivate. Quindi una competizione molto tosta: dopo la pausa tutte le compagini hanno voglia di giocarsela. Anche noi vogliamo dire la nostra. Avremo una prima fase a gironi, con andata e ritorno, poi una seconda e poi la fase a orologio con ultieriori quattro partite, con graduatoria per l’accesso ai play off con le sedici migliori squadre. Nella prima fase vogliamo arrivare tra le migliori cinque e giocarcela anche nella fase a orologio, con l’obiettivo di entrare nelle prime sedici e quindi disputare i play off”. Queste le dichiarazioni del Presidente Marcelli.

Quindi arrivare tra le prime cinque e disputare poi i play off, è l’obiettivo della società cavese sul fronte senior, come dichiara coach Bielli: ”Portiamo avanti una piccola società con impegno e passione. Abbiamo tanti iscritti e in tutte le categorie: minibasket, settore giovanile, fino alla prima squadra. Con la serie D ci siamo prefissati di arrivare tra le prime cinque classificate. Sarà difficile perché il nostro girone è il più tosto. Ma è il nostro sogno”.