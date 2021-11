KFC cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, KFC cerca nuovo personale in tutta Italia. La nota catena di fast food ha appena pubblicato un’interessante offerta di lavoro per team member a Verona, Udine, Roma e altre città. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

KFC cerca team member in tutta Italia: requisiti necessari

KFC è una nota catena di fast food americana, specializzata nella preparazione del pollo fritto. Con sede a Louisville, è presente in Italia dal 2014 con due punti vendita, rispettivamente nel Centro commerciale Roma Est di Roma e all’8 Gallery di Torino. Da allora l’azienda ha continuato a crescere, aprendo nuovi ristoranti in altre città d’Italia. Al momento, inoltre, KFC ha appena pubblicato un’offerta di lavoro per team member a Verona, Udine, Roma, Torino, Bolzano, Genova, Milano, Firenze, Bari, ecc.

La figura si occuperà di svolgere le seguenti mansioni:

Gestione casse: apertura, chiusura, scontistica, ticket restaurant

Presa ordini e proposizione prodotti aggiuntivi

Preparazione bibite e dolci

Servizio al cliente: gestione flusso, gestione reclami, informazioni dettagliate sui prodotti, saper indirizzare il cliente in caso di intolleranze e allergie

Attenzione all’ordine e alla pulizia del locale.

L’azienda è alla ricerca di persone solari, con energia e vitalità, pronti ad intraprendere un percorso di crescita personale e professionale.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere approfonditi sul sito di KFC, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.