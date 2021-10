Frascati, drone scopre abuso edilizio a “Macchia dello Sterparo”

Avevano avviato un’attività di abusivismo edilizio in località “Macchia dello Sterparo”, senza “fare i conti” con i servizi di vigilanza del territorio avviati dai piloti del reparto volo del Comando della Polizia Locale di Frascati che, impegnati nell’attività di monitoraggio in materia ambientale, hanno immediatamente attivato

il Nucleo della Polizia Edilizia per i successivi approfondimenti.

Abuso edilizio non sfugge all’occhio del drone della Polizia Locale di Frascati

In effetti, lo spunto investigativo, ha consentito all’Ufficiale Vice Commissario Sofia Mariani, in collaborazione con il Vice Isp. S.A. e l’Ass. R.A., di effettuare il sequestro preventivo dell’area, atto successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, a cui è stato deferito un cittadino di Frascati, quale proprietario ed esecutore dei lavori. Nello specifico, l’attività di polizia giudiziaria ha consentito di interrompere la prosecuzione di opere realizzate in cemento armato su area sottoposta a vincolo

paesaggistico.



Avviato, nel frattempo, l’iter per la contestazione dell’abuso edilizio dal punto di vista amministrativo, che consentirà l’abbattimento delle opere in corso di realizzazione.

Prosegue, intanto, la capillare attività di monitoraggio del territorio che vede direttamente coinvolti, l’unità Polizia Ambientale, Amministrativa ed Edilizia in sinergia con i piloti del reparto volo.