Questa mattina, 9 novembre 2021, verso le 8:50, la S.O. ha inviato in via Sandro Penna, a Roma in zona Tor Vergata, la squadra VVF di Frascati (21/A) per incidente stradale.

Auto contro lampione: intervengono i Vigili del Fuoco

Nel sinistro, è rimasta coinvolta una vettura con dentro il solo conducente, un uomo, che per cause imprecisate ha impattato contro il lampione dell’illuminazione stradale.

Necessario l’utilizzo del divaricatore da parte dei soccorritori per estrarre il conducente dall’abitacolo.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di zona dal personale del 118. Intervenuti sul luogo anche gli agenti di Roma Capitale per l’espletamento dei servizi di polizia stradale.