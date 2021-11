Tor Vergata, studenti minorenni aggrediscono e rapinano un uomo

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 16enne romano e denunciato a piede libero un 17enne romano con le accuse di rapina e lesioni personali in concorso.

Ecco tutti i dettagli

I due, studenti e incensurati, sono ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di un 45enne cubano poi derubato di 3 catenine d’oro e un orologio.

La scorsa notte, infatti, i giovani hanno avvicinato l’uomo in via della Massa Calciana e, dopo averlo colpito con calci e pugni lo hanno rapinato e sono poi fuggiti a piedi per le vie limitrofe.

Immediatamente intervenuti, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli e a bloccarli. Una volta in caserma, i minori sono stati perquisiti e il 16enne è stato trovato in possesso della refurtiva, occultata in una tasca interna del giubbotto.

La vittima, trasportata presso il policlinico Casilino è stato trattenuto in osservazione per un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla testa, con prognosi di 21 giorni.

L’arrestato è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli in attesa del rito direttissimo mentre il 17enne, deferito all’Autorità Giudiziaria, è stato riaffidato ai genitori.