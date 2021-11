Segnalate lunghe code in direzione del Grande Raccordo Anulare (GRA) da Astral Infomobilità. Il traffico si sta creando a causa di un altro incidente avvenuto alle porte della Capitale stamattina. Poco fa, infatti, c’è stato un impatto sulla diramazione di Roma Nord, all’altezza di Settebagni.

Diramazione Roma Nord, incidente a Settebagni: code verso il GRA

Ancora sconosciute le cause del sinistro. Sul posto sono presenti le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito, che chiariranno la dinamica di quanto avvenuto. Non si hanno ancora notizie in merito alla presenza di eventuali feriti.

Intanto, ciò che è certo è che a risentirne è la situazione viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità a breve.