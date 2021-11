Mattinata di maltempo, dovuta anche all’allerta meteo gialla in vigore oggi nella regione Lazio. Probabilmente anch’esso è colpevole dell’incidente avvenuto sulla SS7 Appia, all’altezza dell’aeroporto di Ciampino, in direzione di Roma.

Incidente sulla SS7 Appia: traffico bloccato vicino l’aeroporto di Ciampino, verso Roma

Astral Infomobilità segnala code sull’Appia, generatesi intorno alle 9:30 di questa mattina. Ancora sconosciute le cause del sinistro. Sul posto sono presenti le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito, che presumibilmente chiariranno la dinamica di quanto avvenuto. Non si hanno ancora notizie in merito alla presenza di eventuali feriti.

Intanto, ciò che è certo è che a risentirne è la situazione viabilità. Ricordiamo dunque che è segnalato traffico bloccato sull’Appia in zona dell’aeroporto di Ciampino, verso Roma. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio