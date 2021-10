Anche Montelanico dichiara ufficialmente guerra agli “zozzoni”. Sono state infatti recentemente installate alcune fototrappole in grado di individuare chi abbandona rifiuti dove non dovrebbe per poi multarlo. Oltre alle suddette, altre ne verranno messe quanto prima.

Fototrappole a Montelanico

Se la cittadinanza e le persone dei Comuni limitrofi erano già invitati a comportarsi in maniera corretta, d’ora in avanti anche gli “zozzoni” più incalliti saranno incentivati ad assumere un comportamento civico corretto e rispettoso non solo dell’ambiente, ma anche degli altri.

Siamo pronti a scommettere che già nei prossimi giorni ci saranno le prime doverose multe.