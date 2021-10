Dramma a Guidonia, terribile scontro sull’A1: 4 persone in gravi condizioni

Nella giornata di oggi, domenica 31 ottobre 2021, alle ore 12.10 circa la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato 3 Squadre VVF con l’ausilio del Carro Fiamma sulla – A1 Autostrada del Sole km.562, per un grave incidente stradale tra un autofurgone e due autovetture, dove sono rimaste coinvolte e ferite 4 persone di cui una in maniera grave.

Necessario l’intervento dell’eliambulanza

Il personale VVF una volta assicurato i feriti al 118 e all’Eliambulanza dell’Ares ha messo in sicurezza l’aerea dell’incidente per i rilievi da parte della Polizia Stradale, che in questo momento ha riaperto solo la corsia di emergenza per il deflusso delle auto in coda.