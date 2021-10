La tragedia è avvenuta la notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, a Guidonia. Un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita e ora si cercano testimoni.

Incidente mortale a Guidonia: si cercano testimoni

Un impatto violento dove ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Si chiamava Micol Cassandra e la notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 ha avuto un tragico incidente. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni, due auto hanno avuto un forte impatto e nella carambola ha avuto la peggio il giovane, trasportato in condizioni critiche presso il policlinico di Tor Vergata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine di Tivoli. Sui social, in questo momento, stanno girando appelli per cercare testimoni, in modo da appurare con certezza la dinamica della tragedia.

Il post Facebook

Si cercano testimoni per il sinistro stradale avvenuto domenica 17 ottobre 2021 alle ore 00:20, all’ incrocio fra via Svetonio e via Polibio (Guidonia Montecelio)

Chi ha informazioni può contattare i numeri 06 39725474 oppure 324 7942688