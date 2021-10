Pontecorvo, due casi di truffa ai danni di una 20enne e di un’anziana di 81 anni

A Pontecorvo, i militari della locale Stazione, a conclusione di analoga attività di indagine, hanno identificato e denunciato per truffa una 46enne di Napoli, già censita per reati contro il patrimonio.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia querela formalizzata da una 20enne del luogo, hanno consentito di accertare che l’indagata, dopo aver posto in vendita un paio di scarpe sul sito “rrstore-snikes”, aveva indotto la vittima con raggiri ad effettuare un pagamento in contrassegno di € 130,00, per poi spedirle un pacco contenente scarpe, di pessima fattura, differenti da quelle messe in vendita, facendo perdere le tracce.

Truffata anche un’anziana di 81 anni

Sempre a Pontecorvo, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia, a seguito di una attività di indagine conseguente ad una truffa in danno di una persona anziana, hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Cassino, nei confronti di una 60enne e di un 47enne, entrambi residenti a Napoli e già censiti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Nello specifico, l’Autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte dai militari, ha emesso il provvedimento restrittivo a carico di una coppia campana responsabili del reato di truffa aggravata, posta in essere ai danni di una 81enne del luogo.

L’anziana donna lo scorso 28 aprile, mediante un modus operandi ormai consolidato consistito nella consegna del finto “pacco postale”, veniva indotta in errore dagli indagati che, approfittando dell’età della donna, si facevano consegnare la somma di euro 150,00, nonché un paio di orecchini e due catenine in oro, in cambio di un pacco che il corriere gli avrebbe consegnato.

Foto di repertorio