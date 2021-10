Due casi di truffa online a Ceprano e Pontecorvo: intervengono i Carabinieri

Due casi di truffa online con vittime a Ceprano e Pontecorvo: ecco cosa è successo.

Ceprano e Pontecorvo, truffe online

I Carabinieri della Stazione di Ceprano, a conclusione di attività info-investigativa, hanno identificato e denunciato per truffa un 49enne della provincia di Bergamo, già censito per stupefacenti e un 38enne incensurato della provincia di Roma.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia formalizzata da una 48enne del luogo per conto del figlio minore, hanno consentito di accertare che quest’ultimo, dopo aver messo in vendita la propria bicicletta sul portale “Marketplace di Facebook” al prezzo di € 100 euro, è stato contattato da un una persona in corso di identificazione, la quale, con artifizi e raggiri, ha indotto il minorenne a fare due ricariche per complessivi € 500, su altrettante Postpay, risultate intestate agli indagati, resisi poi irreperibili.

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, a conclusione di attività info-investigativa, hanno identificato e denunciato, per truffa, un 28enne della provincia di Monza Brianza, già censito per reati contro il patrimonio.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia formalizzata da un 35enne del luogo, hanno consentito di accertare che l’indagato, dopo aver messo in vendita biciclette e parti di ricambio delle stesse, sul social network “Telegram”, ha indotto la vittima ad effettuare 4 bonifici per un totale di € 14.000 su due conti correnti, che dai successivi accertamenti sono risultati intestati all’indagato.

Nella circostanza, non solo non sono state consegnate le biciclette e le parti di ricambio, ma il responsabile della truffa si è anche reso irreperibile.

