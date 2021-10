San Donato Val di Comino: annullato il concerto di un noto rapper. I motivi

L’attività informativa svolta da Polizia di Stato e Carabinieri ha fatto emergere irregolarità nell’organizzazione dell’evento.

I dettagli

Un’intensa attività informativa svolta dagli agenti della Polizia di Stato unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone ha fatto emergere irregolarità organizzative relative ad un evento musicale che si sarebbe dovuto svolgere nella serata di domani, 31 ottobre, presso un noto albergo di San Donato Val di Comino.

Come ampiamente pubblicizzato sui social network, la serata sarebbe stata animata dall’ esibizione di un famoso rapper italiano, limitata ad un numero di 500 persone, con l’acquisto in prevendita di biglietto, oltre ai clienti dell’albergo.

Dai doverosi accertamenti è emerso invece che non sono state ottenute le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività e soprattutto non è stato prodotto alcun piano di safety e security, né presentata la documentazione relativa all’adozione delle misure anti covid previste dalla normativa vigente. Alla luce di quanto emerso il rappresentante legale della società che gestisce l’evento è stato diffidato dal Questore di Frosinone dal dare seguito a tale iniziativa e soprattutto di terminare immediatamente la pubblicizzazione dell’evento.

Inoltre è stato formalmente invitato ad intraprendere ogni iniziativa utile per informare i fans del rapper che l’evento era stato annullato.