Artena, arrestato un 67enne accusato di ricettazione e truffa

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 67enne del luogo.

Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri di Artena hanno rintracciato l’uomo nei pressi della propria abitazione ed hanno provveduto a notificargli un’ordinanza di custodia detentiva presso il proprio domicilio di due anni, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Venezia.

L’arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove espierà la predetta reclusione in regime di detenzione domiciliare, in ordine alle condanne riportate per i reati di ricettazione e truffa, commessi nell’anno 2013 a Treviso.

