Artena, la maggioranza diserta il consiglio comunale.…

La nota stampa della Consigliera comunale di Artena, Silvia Carocci, subito dopo aver lasciato l’aula consiliare del Comune di Artena, dato che la maggioranza ha mandato deserta l’assise prevista per la mattinata odierna.

La nota della consigliera di Artena, Silvia Carocci

“Stamattina la maggioranza ha mandato deserta la seduta del consiglio comunale nonostante l’urgenza. Il bilancio va approvato il prima possibile e loro continuano a giocare sulla pelle degli artenesi. Un atteggiamento però a cui siamo abituati, purtroppo. Il dato politico chiaro è che non hanno più i numeri per tenere i consigli comunali in prima convocazione.

L’opposizione stamattina era tutta presente, loro invece si sono sottratti al confronto”.