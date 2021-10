Il caso del ladro ucciso a Santopadre, luogo in provincia di Frosinone, torna a far discutere specialmente sul tema della legittima difesa. Ecco cosa sta succedendo.

Striscione a favore del tabaccaio: “La difesa è sempre legittima”

Episodi del genere, da anni, dividono l’Italia. La scorsa notte, a Santopadre in provincia di Frosinone, un uomo (tabaccaio di 59 anni) ha ucciso con un colpo di fucile un ladro intento a rubare all’interno della sua abitazione.

I giorni dopo, nella comunità, c’è chi ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà a favore del 59enne, tanto che in alcune zone sono stati appesi degli striscioni. Uno di questi recitava “La difesa è sempre legittima”. Non solo, sul sito “change.org”, noto portale dove ogni persona può creare la sua petizione e raccogliere consensi, è stata creata una petizione ad hoc che chiede al Parlamento di riformare il concetto di legittima difesa.

All’interno, si riporta proprio il caso di Santopadre: “Nessun processo per S.F, il caso deve essere archiviato come legittima difesa” si legge in un pezzo della petizione. Un appello che ha raccolto ben 800 firme di sottoscrizione.