Due ragazzi scomparsi a Sora: aiutateci a ritrovarli

Si tratta del 16enne Soua Bilel, scomparso da Sora il 26 ottobre. Il giovanissimi si è allontanato a piedi dalla casa famiglia che lo ospitava. L’associazione Penelope Lazio, che si occupa da tempo delle famiglie e degli amici delle persone scomparse onlus ritiene che il ragazzo possa trovarsi nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni Metro di Roma, ma anche nei capolinea degli Autobus. Le zone da attenzionare sono dunque le suddette, ma anche Roma Termini: potrebbe essersi recato a Bologna. Il ragazzo è alto 1,85 cm. è magro, pesa 85 kg. e ha capelli corti e neri, così come gli occhi. Al momento della scomparsa indossava una felpa verde con un cappuccio, jeans chiari, un giubbotto grigio scuro e scarpe da ginnastica bianche. Nella scheda in gallery è presente anche il numero da chiamare in caso di avvistamenti.

L’altro ragazzo scomparso da Sora è Kastrati Dion. Il 17enne si è allontanato il 27 ottobre dalla casa famiglia che lo ospitava. Anche per lui le zone da attenzionare riguardano le stazioni ferroviarie, metro e i capolinea dell’Autobus. Penelope pensa che il giovane possa trovarsi a Roma. Il ragazzo è alto 1 metro e 70 centimetri è di corporatura magra e pesa 70 chili. Capelli chiari, al moment odella scomparsa indossava una felpa grigia e rossa con dei jeans chiari e delle scarpe da ginnastica bianche. Anche per lui i numeri da contattare, così come la foto, sono visibili nella scheda in alto, nella galleria immagini. Aiutateci a ritrovarli!