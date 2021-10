Dopo il primo stop stagionale in quel di Sora rimediato sabato 23 ottobre, per la Fortitudo Anagni arriva finalmente l’esordio in casa (dopo due trasferte e un rinvio) con la Vis Nova Basket Roma di coach Aloisio, autore finora di 3 vittorie su 3.

Anagni-Vis Nova

La gara tra Anagni e Vis Nova valevole per la quarta giornata di campionato di serie C silver 2021/2022 (girone A), si giocherà domani, sabato 30 ottobre alle ore 18.00 ad Anagni, presso il Pala BancAnagni, Centro Sportivo Anagni Basket. ”Stiamo lavorando: domani giocheremo contro una buona squadra. Tutti ci metteremo impegno e testa. I ragazzi giocheranno con il cuore e, con l’aiuto del nostro pubblico, speriamo di vincere o quantomeno, fare una buona partita per la crescita della squadra”. Queste le dichiarazioni di coach Giuseppe Maglio sul prossimo avversario della squadra papalina.

La partita contro Sora

Anagni ha inziato il campionato con una vittoria di misura in trasferta contro la Roma Eur: 63-64 il risultato finale. Dopo il rinvio della partita, che avrebbe dovuto disputare con LaSalle (rinviata a data ancora da destinarsi), rimedia una sconfitta contro la corazzata della Pallacanestro Sora, ”Una squadra costruita per vincere il campionato”. Queste le parole del tecnico anagnino, che sulla sconfitta dei suoi continua: ”Abbiamo incontrato una signora squadra. Attrezzata sia dal punto di vista tecnico che fisico, giocando senza pivot e solo con ragazzi. La società ha infatti l’obiettivo di salvarsi e far crescere questi ragazzi. Contro Sora abbiam sofferto: loro il doppio di noi. Hanno fatto valere la loro fisicità, tecnica ed esperienza”.

Il roster

Sul suo roster l’allenatore biancorosso prosegue: ”Noi siamo in una fase di crescita. La squadra è formata per 6/10 da ragazzi del 2005, mentre i nostri senior non sono professionisti ma lavorano e quindi fanno enormi sacrifici per venire ad allenarsi”.

L’esordio con Roma Eur

Sull’esordio positivo in campionato della compagine anagnina, con la vittoria per solo un punto contro la Roma Eur, coach Maglio asserisce: ‘‘È stata la prima partita e giocata fuori casa. Noi eravamo anche con i pivot: i ragazzi hanno fatto una buona partita, nonostante fosse la prima gara. Siamo riusciti a giocare bene e a stare in testa sempre, tranne che negli ultimi due minuti. Siamo stati raggiunti e superati dalla formazione romana, ma siam riusciti di nuovo a mettere la testa avanti e portare due punti a casa”. Concludendo: ”Questo mi fa ben sperare, perché con la squadra al completo, ce la possiamo giocare con diverse squadre”.