Brutto incidente nella giornata di ieri, giovedì 28 ottobre 2021, nel territorio di Segni. Secondo una prima ricostruzione due pony sono stati investiti.

Segni, pony investiti da un’auto

Un incidente che non si poteva evitare. È successo ieri, giovedì 28 ottobre, in via Consolare Latina , al km 52 della Casilina, nel territorio di Segni. Le cause sono tutte al vaglio degli inquirenti ma, secondo quanto trapela, due pony sono stati investiti da una macchina che non avrebbe potuto far nulla per evitarli.

Fortunatamente, il conducente del veicolo e le persone a bordo sono uscite illese dal sinistro, ma i due pony sono deceduti. Sul posto è intervenuta anche l’Asl Veterinaria che si è occupata di trasportare i due animali presso uno dei depositi.

L’auto del conducente è stata danneggiata.

Pony non chippati: ora si cerca il proprietario

Da quello che emerge, sembrerebbe che i due pony deceduti non erano microchippati e questo creerebbe più di qualche problema nel rintracciare il proprietario.