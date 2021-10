Volo VA255 ora programmato il 23 ottobre Nuova data di lancio per SES-17 / SYRACUSE 4A Completate le indagini sulle apparecchiature di terra e individuata e corretta l'anomalia, la nuova finestra di lancio per il volo Ariane VA255: Tra le 21:01 e 23:30 Washington, ora DC, il 23 ottobre; Tra le 22:01 e 00:30 ora di Kourou, il 23 ottobre; Tra le 01:01 e le 03:30 Tempo universale (UTC), il 24 ottobre; Tra le 03:01 e le 05:30 ora di Parigi, 24 ottobre; Tra le 10:01 e le 12:30 Ora di Tokyo, 24 ottobre. Il veicolo di lancio Ariane e le navicelle spaziali SES-17 e SYRACUSE 4A sono in condizioni stabili e sicure sulla rampa di lancio. Ricordiamo che il volo nei giorni scorsi era stato cancellato e rinviato a nuova data, perlappunto trovata come descritto sopra. Foto di repertorio