Offerte di lavoro Spotify: centinaia di assunzioni in arrivo

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono uscite interessanti offerte di lavoro in Spotify, il servizio di riproduzione digitale di musica, podcast e video che annuncia centinaia di assunzioni per incrementare l’organico e fornire servizi sempre più mirati e puntuali alla propria clientela. E dunque si aprono nuove possibilità per chi è alla ricerca di un’occupazione. Le posizioni aperte non sono ancora state ufficializzate ma ecco comunque qualche notizia più precisa su questo annuncio.

Offerte di lavoro in Spotify: quali saranno le posizioni aperte

Alla luce di quanto dichiarato di recente da Lee Brown, responsabile delle attività pubblicitarie di Spotify, è facile ipotizzare che i ruoli ricercati saranno quelli di sales specialist. Questo perché l’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di investire nell’attività pubblicitaria. Per farlo c’è bisogno di personale competente pronto a veicolare le informazioni e aumentare dunque le entrate. L’obiettivo è quello di compensare gli utenti gratuiti che fruiscono di musica e podcast.

A oggi, come affermato da Lee Brown, gli abbonamenti costituiscono il 12% delle entrate totali. Investire in pubblicità rappresenta insomma un modo concreto per aumentare anche gli introiti dell’azienda.