Come viene riportato dal sito Circuito Lavoro, Trenitalia ha aperto delle posizioni di lavoro per macchinisti senza laurea ed esperienza. Il piano di oltre 10 mila assunzioni in 10 anni da parte della compagnia ferroviaria sta procedendo spedita e ecco che all’orizzonte ci sono nuovi posto di lavoro. I requisiti richiesti non sono così stringenti: non serve infatti una laurea né occorre avere maturato esperienza pregressa.

Requisiti per candidarsi

diploma conseguito presso un Liceo Scientifico o un Istituto Tecnico preferibilmente appartenente ai seguenti settori Tecnologici: Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; Informatica e Telecomunicazioni

età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento

possesso di patente di guida A e/o B

possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo ricercato

Mansioni

Il candidato ideale dovrà:

svolgere attività dinamiche di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste

effettuare visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione e di intervenire sui mezzi medesimi e sul materiale rimorchiato

eseguire le operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva dal convoglio e la prova freno sui mezzi di trazione e, nei casi previsti, anche sui treni

flessibilità

orientamento al cliente

precisione e accuratezza

impegno costante e predisposizione alla collaborazione

Come avanzare la candidatura

Se siete interessati alle offerte di lavoro in Trenitalia, dovrete sfruttare la pagina ufficiale della compagnia ferroviaria, nella sezione dedicata a questa offerta di lavoro, e usare il pulsante in fondo alla pagina che riporta la scritta “CANDIDATI”. C’è tempo fino al prossimo 21 ottobre per inoltrare in modo ufficiale la domanda.