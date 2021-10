Tragedia sotto la Metro A di Roma, muore investito da un treno

Tragedia a Roma, nella fermata Giulio Agricola della Metro A. Un uomo, forse a causa di un malore, è caduto sui binari ed è stato investito da un treno.

Muore sotto un treno della Metro: tragedia in zona Giulio Agricola

A darne comunicazione è stato direttamente il servizio InfoAtac. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, intorno alle ore 17, uomo è morto investito da un treno. Stando a quelle che trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che la vittima, forse a causa di un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla banchina.

Al momento però restano solo ipotesi visto che saranno gli inquirenti ad appurare con certezza la morte dell’uomo. I sanitari del 118, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Interrotto da Atac nella tratta Anagnina – San Giovanni, in entrambi i sensi di marcia.