Le cade addosso una porta da calcio: morta bimba di cinque anni di Acilia

Una tragedia quella accaduta ieri pomeriggio, 19 ottobre 2021, verso le 16:00, in un parco a Rocca di Botte, piccolo paesino in provincia de L’Aquila.

Tragedia in provincia de L’Aquila: morta bimba di Acilia

Stando a quanto riportato, una bimba di cinque anni, originaria di Acilia, si trovava in Abruzzo insieme ai genitori, in visita ad alcuni parenti. Ieri pomeriggio la tragedia: una porta da calcio in un parco del paesino è caduta addosso alla piccola, schiacciandola. Inutile ogni tentativo di soccorso; il personale del 118 è arrivato con l’eliambulanza da L’Aquila ma per la bimba non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda ora indagano i Carabinieri, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e se il parco, ora sotto sequestro, fosse protetto e segnalato. La Procura de L’Aquila ha aperto un fascicolo.

Foto di repertorio