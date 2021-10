Camion in panne e Pontina bloccata: code fino a 8 km

Traffico molto intenso sulla Pontina a causa di un mezzo pesante in panne sulla carreggiata. La zona interessata parte dallo svincolo per via Vallelata fino a Pomezia.

Pontina, camion in panne: file chilometriche

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sulla via Pontina (km 42.400) un camion è rimasto in panne lungo la carreggiata.

Proprio per questo il traffico si è congestionato creando delle code di ben 8 km. Il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.