Mediaworld assume personale ottobre 2021: posizioni aperte a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Mediaworld assume manager e altre figure. La nota catena di negozi specializzata nella vendita di articoli di elettronica è alla ricerca di nuove risorse. Ecco tutte le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Mediaword assume manager : tutte le posizioni aperte

Mediaworld è una catena di negozi specializzata nella vendita di articoli di elettronica, informatica ed elettrodomestici. Sempre alla ricerca di nuovi talenti, l’azienda ha appena pubblicato nuove offerte di lavoro per diverse figure.

Per il mese di ottobre, in particolare, è prevista l’assunzione di: manager, team leader di punto vendita, capi settore, addetti alle vendite e addetti al magazzino con patentino carrello elevatore. La richiesta degli addetti vendita riguarda diversi negozi presenti in tutta Italia: da Milano a Bolzano, Genova, Perugia, Mestre, Pesaro e Reggio Emilia. Manager, team leader e capi settore saranno invece inseriti nei punti vendita di Perugia, Ferrara e Bologna. Infine, gli addetti al magazzino saranno assunti nelle sedi di Roma, Ancona, Genova e Ravenna.

Requisiti necessari

Per candidarsi come addetti alle vendite, bisognerà avere competenze comunicative e relazionali, passione per le nuove tecnologie e la vendita e mostrare disponibilità a lavorare nei weekend e su turni. Per i ruoli di team leader, manager e capi settore è invece richiesta un’esperienza pregressa di 3-4 anni.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati sul sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online. Ulteriori informazioni e novità sulle offerte di lavoro in Mediaworld sono disponibili qui.