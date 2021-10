Roma Eur – Basket Ferentino sarà la terza giornata del campionato di serie C silver laziale 2021/2022 (girone A). In programma Domenica 24 ottobre ore 20.30 presso l’Impianto Tellene, Via Claudio Villa – Roma.

La voglia di tornare al Ponte grande

Convince il Basket Ferentino nelle prime due uscite stagionali, con due vittorie nette, dopo aver condotto sin dai primi minuti di gioco. La compagine gigliata vince in trasferta sul campo del Basket Serapo Gaeta e ”in casa” contro la Virtus Velletri. Quella contro i virtussini è stata però, una vittoria ”semi casalinga” perché disputata sul campo neutro del Pala BancAnagni, a causa dei lavori al palazzetto Ponte Grande di Ferentino, dove si dovrebbe tornare a giocare a metà Novembre. ”Non c’è una data certa, perché sono lavori comunali. Secondo le ultime informazioni, ci vogliono ancora tre settimane per poter tornare”.

Queste le parole di Alessandro Miglio, assistant coach di Gianluca Lulli in serie C e Responsabile del settore giovanile. E che prosegue: ”La partita con Velletri abbiam giocato con un discreto pubblico di Ferentino, che ci segue e ci fa molto piacere. Ma non nascondiamo il fatto che non vediamo l’ora di tornare al Ponte Grande, che è la nostra casa e un ”fattore” per le partite”.

Coach Miglio sulle prime due vittorie

Il coach gigliato poi, sulle vittorie della prima squadra dichiara: ”Le prime due partite di campionato sono state frutto di un mese e mezzo di allenamenti pieni, in quel di Anagni. Con la squadra non al completo, per l’aggiunta al roster in corso d’opera.

Le ultime due settimane e mezzo siamo riusciti però, a lavorare tutti insieme e si è visto nelle due partite. Vedendo un margine di miglioramento, percepito anche dai ragazzi, che si impegnano in tutti gli allenamenti settimanali”.

Il prossimo avversario

Mentre Ferentino fa due su due in questo avvio di campionato, Roma Eur viene invece, da una sconfitta di misura (63-64 contro Anagni) e una vittoria contro il Basket Roma allenata da Maresca. ”Roma Eur è una squadra che nell’ultima giornata ha vinto in casa contro il Basket Roma. È una valida formazione, perché la compagine di Maresca è un’ottima squadra, ben allenata, e con giovani under 19 molto promettenti.

Vedendo la partita, ci sono buone individualità e buona difesa, perché tenere in casa loro il Basket Roma a punteggio basso (58-61 il finale) non è cosa da tutti”. Così coach Miglio sul prossimo avversario degli amaranto, continuando: ”Noi prepariamo la partita per avere lo stesso rendimento in casa e in trasferta indipendentemente dalle squadre: facciamo del contropiede la nostra arma principale”.

Il Settore Giovanile

Alessandro Miglio, che è alla sua seconda stagione nel Basket Ferentino, dopo l’esperienza a Palestrina, elogia i ragazzi del settore giovanile: ”Svolgiamo gli allenamenti del settore giovanile, in una scuola Media a Ferentino: alcuni dei ragazzi fanno parte anche del roster senior (6/12) e spostarsi per svolgere gli allenamenti ad Anagni non è sempre facile: sono ragazzi volenterosi e con spirito di sacrificio”. E aggiunge: ”Nel settore giovanile abbiamo un foltissimo gruppo under 13 e under15: la maggior parte sono alle prime armi, anche perché abbiamo iniziato un nuovo ciclo dopo che l’attuale società ha rilevato quella vecchia.

L‘under 13 e l’under 15 sono sotto la supervisione di Roffi Isabelli e Guarino, quest’ultimo impegnato anche nella società insieme a Manuel Carrizo. Per le categorie più grandi abbiamo under 17 e under 19 gold, con 4-5 elementi in pianta stabile con la prima squadra. Vedi Serra, classe 2006, andato a segno con Velletri (2 punti per lui) che è un prodotto del nostro vivaio”.

Il continuum settore giovanile – prima squadra

”Si cerca un continuo tra under 19 e prima squadra. La prima squadra deve essere l’obiettivo da raggiungere per tutti quelli che si iscrivono al settore giovanile. Una prima squadra in cui troviamo senior di spicco come Carrizo, Guarino e Rossi, che rappresentano la nostra città”.

Così coach Miglio, che conclude: ”Nel settore giovanile abbiamo buone basi su cui lavorare. Speriamo di avere una stagione tranquilla e non a singhiozzo come lo scorso anno”.