Riparte il Basket Ferentino con settore giovanile e minibasket. Allenamenti tenuti nel rispetto delle norme anti-Covid e svolti all’aperto, presso il Parco Ponte Grande, approfittando delle belle giornate e in attesa di ultimare i lavori al Palazzetto.

Staff confermato

Confermato lo staff d’eccellenza nel settore giovanile con il tris Miglio (responsabile), Guarino e Roffi Isabelli. Quest’ultimo impegnato anche nel minibasket, guidato ancora una volta, da Lorenzo Briglianti. Una società rivolta molto ai giovani cestisti: una novità è l”’Open Day” a Morolo, che si terrà sabato 9 ottobre, in località Madonna del piano.

Inizialmente previsto per lo scorso weekend, ma rimandato nel rispetto del lutto cittadino. Un ”Basket day” dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni: un’idea nata dall’esperienza dell’FMC Summer camp e le prime lezioni tenutesi a Ferentino, che hanno visto la partecipazione di diversi cestisti morolensi, cercando così di avvicinare i giovani di Morolo al mondo della palla a spicchi.

I senior

Per quanto riguarda il versante senior, anche la prossima stagione il Basket Ferentino sarà impegnato nel campionato C silver laziale (girone A): lo scorso anno la squadra, molto giovane ma con senior d’esperienza come Francesco Guarino e Manuel Carrizo, ha raggiunto i play off perdendo la gara 2 di semifinale con la Carver, valida per l’accesso alla finale contro la Stella Azzurra Roma.

Chi è Carrizo

Carrizo originario di Buenos Aires, inizia a giocare in Argentina, per poi vestire la canotta di importanti squadre italiane come Sassari, Veroli, Venezia, Ferentino, Latina, Casalpusterlengo, e ora impegnato nella società insieme a Guarino.

Le sue parole

L’argentino raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, ha dichiarato che la squadra senior 2021/22 è stata costruita per migliorare quanto fatto l’anno precedente: “Essere migliori. Si è cercato di costruire una squadra importante per essere protagonisti in questo torneo“. Il roster, che verrà presentato dalla società nei prossimi giorni, sarà guidato dal neo coach Gianluca Lulli.

I prossimi impegni del Basket Ferentino

Un allenatore con un’esperienza ultra ventennale, partecipando anche a campionati di alto livello. “Per noi un lusso avere un coach come lui“: queste le parole di Carrizo che, almeno per adesso, sta svolgendo un allenamento diversificato rispetto alla squadra, che sarà impegnata in trasferta sul campo di Gaeta (Palamarina) domenica 10 ottobre per la prima di campionato. Esordio casalingo sabato 16 ottobre contro la Virtus Velletri: palla a due fissata alle ore 20.30.