Amazon, offerte di lavoro ottobre 2021: posizioni aperte anche a Colleferro

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Amazon assume magazzinieri a ottobre 2021 per le varie sedi dislocate nel centro e nel Nord Italia. Se siete dunque alla ricerca di un’occupazione, questa può essere una buona occasione da valutare per entrare a far parte di un’azienda sempre più in espansione, specialmente nell’ultimo anno. Tutti i candidati saranno assunti inizialmente con contratto a tempo determinato.

Amazon assume magazzinieri a ottobre 2021

Le sedi interessate dalla ricerca di Amazon sono quelle che vi andremo a elencare di seguito:

Castelguglielmo/San Bellino (provincia di Rovigo)

Cividate al Piano (provincia di Bergamo)

Novara

Passo Corese (provincia di Rieti)

Vercelli

Castel San Giovanni (provincia di Piacenza)

Torrazza (provincia di Torino)

Colleferro (provincia di Roma)

Come candidarsi

Se siete interessati alle offerte di lavoro di Amazon per il mese di ottobre 2021, ecco qualche indicazione utile su come potervi candidare. Il sito di riferimento è ovviamente quello del colosso americano, nella sezione dedicata a tutte le opportunità di carriera. Dovrete inserire la sede che vi interessa nello spazio in alto che appunto riporta la scritta “sede”, quindi cliccare sulla posizione aperta e premere sul bottone color arancio con la scritta “CANDIDATI ORA”. Seguite poi tutte le istruzioni e, in pochi minuti, vi sarete candidati ufficialmente per il posto di magazzinieri in Amazon. Entro 15 minuti sarete ricontattati dall’agenzia partner con cui collabora Amazon per le assunzioni per un primo colloquio al quale, nel caso di riscontro positivo, potrebbe seguire l’assunzione.