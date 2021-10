Morolo. Deferito un 26enne di Ceprano per guida in stato di ebbrezza

Ieri i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica, un 26enne di Ceprano, incensurato.

L’intervento dei Carabinieri

Nello specifico, i militari operanti intervenivano in Morolo per un incidente stradale tra due autovetture. Al termine degli accertamenti uno degli automobilisti coinvolti risultava positivo all’esame alcolemico con valori oltre tre volte la norma.

Nella circostanza, oltre ad informare l’Autorità Giudiziaria, gli operanti hanno ritirato la patente di guida e sequestrato il veicolo.

Foto di repertorio