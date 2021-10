Colleferro. In bici per le principali vie cittadine: la “ciclopasseggiata” di oggi

Questa mattina, 17 ottobre 2021, a Colleferro si è svolta “la ciclopasseggiata“, per festeggiare il rientro a scuola in presenza e per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto anche in città.

Colleferro, la “ciclopasseggiata” tra le principali vie cittadine

L’evento è stato organizzato dall’ A.S.D. MTB M.ti Lepini Colleferro, un gruppo sportivo nato nel 2003 e che attualmente sta cercando di incentivare e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano, sollecitando anche l’Amministrazione comunale per la realizzazione di piste ciclabili.

Come sottolineato da Marcello Ronci, tra gli organizzatori dell’evento, queste iniziative, di carattere ludico-sportivo, sono finalizzate a educare le persone all’uso della bicicletta, un mezzo ecologico e perfettamente adatto agli spostamenti in città. Questo messaggio oggi è stato trasmesso anche ai più giovani presenti all’evento, dato che tra i vari obiettivi vi era anche quello di festeggiare il rientro a scuola in presenza.

La realizzazione di spazi sicuri ed idonei agli spostamenti in bicicletta è un progetto che sta a cuore anche all’Amministrazione comunale, come ha ricordato questa mattina il vice sindaco Giulio Calamita.

Nel suo intervento, il vice sindaco ha fermamente ribadito che la promozione delle biciclette come mezzo urbano e la realizzazione di piste ciclabili sono temi molto cari all’Amministrazione. La mancanza di infrastrutture idonee e il carente quantitativo di biciclette tra i cittadini sono problemi affrontati e declinati in questi due importanti progetti:

l’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, che ha fornito questo mezzo a 120 famiglie colleferrine;

la realizzazione di piste ciclabili che partiranno dalla stazione di Colleferro e arriveranno al IV chilometro, per circa 10 chilometri completamente percorribili in bici, grazie a tre importanti finanziamenti.

Alle ore 10:00, da Largo San Francesco, la “ciclopasseggiata” ha avuto inizio e i partecipanti hanno pedalato per le principali vie di Colleferro.

Come ha promesso l’ A.S.D. MTB M.ti Lepini, saranno organizzati altri eventi di questo tipo, per far avvicinare sempre più persone, giovanissimi e adulti, al mondo della bicicletta.

Foto dell’evento in galleria