Per salutare il ritorno a scuola in presenza l’A.S.D. MTB M.ti Lepini organizza per domenica 17 ottobre 2021, una passeggiata in bici per le vie di Colleferro. Il raduno è fissato a partire dalle ore 9:00 in largo S. Francesco (davanti le poste centrali). La partenza è prevista per le ore 10:00.

“Ciclopasseggiata” per le vie di Colleferro

L’evento è di tipo ludico-sportivo e si rivolge ai bambini della scuola primaria, ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, ai relativi genitori e a tutte le persone che condividono gli obiettivi della manifestazione. La pedalata si svolgerà con andatura controllata e con alcune soste per permettere a tutti i partecipanti di rimanere in gruppo. Tutto avverrà in sicurezza grazie all’ausilio della Polizia Municipale che controllerà il traffico veicolare al passaggio dei ciclisti.

Possono partecipare alla manifestazione tutti coloro che hanno a disposizione un qualsiasi tipo di bici in buone condizioni di efficienza (controllare qualche giorno prima il corretto funzionamento dei componenti), ma anche bici con pedalata assistita e monopattini elettrici. È consigliato l’uso del casco.

Gli obiettivi della manifestazione sono:

Festeggiare il rientro a scuola in presenza

Incoraggiare i ragazzi e gli adulti all’uso della bici per gli spostamenti in città

Richiedere all’amministrazione locale sia spazi pubblici protetti dove i bambini possano andare in bike, sia la realizzazione di piste ciclabili

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha dichiarato che “l’amministrazione comunale è proiettata verso l’uso della bici come mezzo per gli spostamenti tanto che negli ultimi tempi ha incentivato l’acquisto di bike a pedalata assistita. Inoltre è in fase avanzata il progetto di una pista ciclabile che collega il IV km con il centro cittadino.”

L’A.S.D. MTB M.ti Lepini Colleferro è un gruppo sportivo di Mountain Bike costituitosi ufficialmente nel 2003. Nei primi anni di attività ha organizzato alcune gare di Mountain Bike, passando in seguito ad eventi non competitivi. Attualmente l’associazione è attiva nel portare avanti gite sul territorio, escursioni di una intera giornata ed anche brevi cicloviaggi off-road.

In questi ultimi anni il gruppo sta promuovendo con varie iniziative l’uso della bici come mezzo per spostamenti all’interno della città e sollecitando l’amministrazione comunale per la realizzazione di piste ciclabili

Si ringrazia sia l’amministrazione comunale che ha accordato il patrocinio, sia la Regione Lazio per la manifestazione di interesse all’organizzazione dell’evento.

Per maggiori informazioni: mtbmontilepini@gmail.com