Sono più di 5000 gli agenti delle forze dell’Ordine che in queste ore stanno pattugliando Roma. La Capitale, messa già sotto scacco lo scorso fine settimana, stavolta sarà ancora teatro di una manifestazione, anche se stavolta ci si auspica più tranquilla. Sono infatti previste 50mila persone.

Roma blindata questo week-end di manifestazioni

Si temono infatti scontri, ma non da parte di chi manifesta a favore dei Sindacati e dei leader sindacalisti stessi, già scossi per le violenze che hanno visto la sede della Cgil sette giorni fa. Infatti, la paura è che altri manifestanti no green pass o comunque estremisti generino altre violenze. Sia ben chiaro che anche tra questi ultimi si parla di una minoranza di quelli che hanno creato confusione.

Per evitare nuovi attacchi alle sedi Istituzionali, queste ultime sono state blindate dalle forze dell’Ordine. Inoltre, la manifestazione di ieri al Circo Massimo non ha fatto registrare episodi di violenza e questo ha già dato segni di conforto.

A ogni modo, resta alta l’allerta a Roma. Anche perché alle ore 18 è prevista la partita tra Lazio-Inter e quindi sono diverse le situazioni che le forze dell’Ordine stanno tenendo d’occhio in questo week-end di voto nella Capitale.

La situazione in diretta

Alle ore 15, la situazione a piazza San Giovanni sembra sotto controllo. Stanno manifestando pacificamente i Sindacalisti e per adesso c’è una piazza molto colorate e colma di palloncini. In piazza, ci sono anche i principali leader italiani, quali Enrico Letta, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

Segnalata inoltre la presenza a manifestare contro tutti i fascismi e a favore dei Sindacati di persone e affiliati dei Castelli Romani e anche Sindaci della provincia di Roma, tra cui Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro.