Tragico incidente tra un bus e un’auto in via Ostiense: un morto e un ferito

Alle 05,00 di questa mattina la sala operativa inviava la squadra Vvf 13/A sulla via Ostiense per un grave incidente che coinvolgeva un autobus 017 dell’Atac fuori servizio ed una autovettura Nissan Qashqa.

Incidente mortale sulla via Ostiense: perde la vita un ragazzo di 29 anni. Ferito gravemente un altro uomo

Nell’impatto perdeva la vita il conducente, un uomo del 1992, dell’autovettura mentre l’autista del bus veniva trasportato all’ospedale in codice rosso.

La via Ostiense rimaneva chiusa in ambo i lati. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.