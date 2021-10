Tanta paura a Roma, in zona Gazometro. Nella tarda serata di ieri, sabato 2 ottobre 2021, è divampato un incendio che ha coinvolto il Ponte dell’Industria. Si registrano blackout in diverse zone.

Blackout da Monteverde a Ostiense: in fiamme il ponte dell’Industria

La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro d’Italia. Nella serata di ieri, intorno alle ore 23:00, un incendio piuttosto serio ha coinvolto il Ponte dell’Industria, conosciuto da tutti come il Ponte di Ferro in zona Ostiense.

Fiamme molto alte, visto che ad essere coinvolte sono state anche delle tubature di gas, che hanno visto l’intervento tempestivo da parte di ben otto squadre dei Vigili del Fuoco. Con l’ausilio di autobotti (TA /6, 1/A, AB/34, AB/11, 7/A, CRRC, AB/7 e AB/32), il rogo è stato domato ma ha colpito anche vegetazione e alcune baracche situate nei pressi del ponte.

I danni

Secondo quanto emerge, i danni al ponte non sarebbero ingenti. Difatti, dato il grande lavoro dei Vigili del Fuoco, si sarebbero staccate solo alcune parti laterali. Presente sul posto, oltre le Forze dell’Ordine, anche il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi.