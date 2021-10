Roma, Barillari e Cunial occupano gli uffici della Regione Lazio

“Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. BUONA RESISTENZA A TUTTI!!”

Il post Facebook di Davide Barillari che, insieme a Sara Cunial, si barrica dentro la Regione Lazio

Mentre i lavoratori dei porti e dei trasporti presidiano i varchi per protestare contro il green-pass, a Roma sta andando in scena una protesta politica da parte di Davide Barillari e Sara Cunial, deputata del gruppo Misto. Entrambi, infatti, da ieri sera sono barricati all’interno della Regione Lazio.

Ecco il post Facebook:

“15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze“.