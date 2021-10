Giornata complicata a Roma, soprattutto per quanto riguarda l’ordine pubblico. Nella giornata di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, è previsto un sit in di protesta contro il green-pass, ma c’è un giallo.

No della Questura a piazza Santi Apostoli e piazza della Bocca della verità: ecco dove si svolgerà la manifestazione

In principio la protesta doveva svolgersi in piazza Santi Apostoli, a Roma, poi la Questura ha cambiato idea spostando la location ma con le stesse modalità. Ai manifestanti, quindi, è stata data comunicazione di recarsi in piazza Bocca della Verità ma anche in questo caso c’è stato un dietrofront.

Tutto cambia: la manifestazione, inizialmente prevista alle 16:00, inizierà alle ore 15:00 al Circo Massimo.

Pericolo ordine pubblico

La paura è che possano accadere episodi simili a quelli della scorsa manifestazione, con infiltrazioni da parte di estremisti. Proprio per questo le Forze dell’Ordine sono pronte a presidiare ogni angolo della città a fronte del fatto che, sempre oggi, sono previsti i comizi elettorali di Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.