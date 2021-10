Code in autostrada in Ciociaria. Sulla A1, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, c’è stato un incidente tra Ceprano e Frosinone. Sulla Roma-Napoli sono segnalate lunghe code in direzione della Capitale.

Autostrada A1, incidente tra camion e auto: soccorsi sul posto e code tra Ceprano e Frosinone

L’impatto è avvenuto tra un’auto e un camion. Sul posto stanno arrivando i soccorsi e sono segnalati mezzi tra la corsia di emergenza e la prima corsia. Seguiranno i rilievi di rito delle autorità per comprendere le esatte dinamiche dell’incidente stradale.

Sul luogo anche il personale autorizzato per la gestione della viabilità e per la rimozione dei detriti. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.