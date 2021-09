Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Pico hanno tratto in arresto per “tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale” un 44enne di origini campane, residente nella provincia di Campobasso, già censito per reati contro la persona e il patrimonio.

Il fatto

I militari operanti, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, nel transitare nel parcheggio antistante alla stazione ferroviaria di Ceprano, notavano il 44enne che rovistava all’interno di un’autovettura in sosta sollevata con un crick e vicino alla stessa un flex a batterie, da utilizzare verosimilmente per asportare la marmitta catalitica, di cui esiste un fiorente mercato nero.

Il soggetto e un suo complice, alla vista dei militari di davano alla fuga, in particolare l’arrestato spintonava violentemente i militari per farsi strada, venendo prontamente bloccato e tratto in arresto, mentre le ricerche del complice sono tuttora in corso.

Ricorrendone i presupposti di legge, all’arrestato veniva inoltre notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del comune di Ceprano per anni tre.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pontecorvo in attesa di rito direttissimo.