Valmontone, la giovane Maria Sofia tra i volti nuovi de “Il Collegio 6”

Il Collegio, noto programma Rai, è pronto a tornare in prima serata. Tra i tanti volti nuovi c’è quello di Maria Sofia, giovane ragazza di 16 anni di Valmontone.

Valmontone, la giovane Maria Sofia tra i volti nuovi del “Collegio”

Il Collegio, arrivato alla sua sesta edizione, è pronto a partire. Le porte dell’Istituto Regina Margherita di Anagni si apriranno a nuovi volti, tutti giovanissimi. Tra di loro c’è quello di Maria Sofia, giovanissima di Valmontone che già ai provini ha fatto vedere a tutti di essere una tipa decisa e passionale. Riuscirà a confermarsi così anche all’interno del Collegio?

L’anno prescelto in questa sesta edizione è il 1977, l’anno della “Febbre del sabato sera”: l’ambientazione coglie molti degli spunti di un decennio caratterizzato da significativi cambiamenti di costume. È l’anno della disco music e di brani divenuti cult come “Stayin’ Alive” dei Bee Gees o “We Are the Champions” dei Queen. Tra le suggestioni che i nuovi studenti attraverseranno entrando nell’Istituto Regina Margherita di Anagni, una nuova materia: Il Progetto Cinema.

La descrizione di Maria Sofia, giovane ragazza di Valmontone

16 anni di Valmontone (ROMA), Maria Sofia vuole cambiare il mondo tanto da diffondere i propri ideali tramite monologhi che pubblica sui suoi account social. La ragazza si descrive, infatti, come una «tipa decisa, passionale, che non si arrende mai e sa esattamente ciò che vuole». Sta scrivendo un saggio di filosofia e vuole partecipare a “Il Collegio” per far conoscere le sue idee. Il padre pensa che questa esperienza possa aiutarla a sviluppare una maggiore capacità nell’accettare l’opinione altrui. Ci riuscirà?