Il Centro Medico Filippi, entrato da poco a far parte del Gruppo MLC, è un punto di riferimento da oltre 30 anni per i pazienti della provincia romana.

L’ampliamento di organico

Con l’aumento delle prestazioni offerte al paziente, il Centro medico Filippi ricerca medici radiologi e tecnici di radiologia.

Il poliambulatorio è stato completamente rinnovato con nuovi macchinari di ultima generazione e locali riorganizzati per una ottimizzazione dei servizi. Il Centro è convenzionato con il SSN per la radiologia tradizionale e offre servizi di diagnostica per immagini, visite specialistiche con esami strumentali e radiologia domiciliare.

Le innovazioni e gli specialisti al vostro servizio

Tra le innovazioni tecnologiche troviamo la Risonanza Magnetica aperta, Mammografia 3D, MOC e TC Cone Beam.

Il Centro si avvale di specialisti con esperienza pluriennale per la diagnosi, il trattamento e la cura delle patologie relative alle branche di Cardiologia, Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia, Endocrinologia e Dermatologia.

Contatti e come candidarsi alle posizioni di lavoro

Per informazioni e candidature inviare CV a b.pontani@medicalineconsulting.it o contattare il numero 3921306000.