Guidonia, uomo travolto da una macchina lungo via Maremmana inferiore

Tragedia a Guidonia Montecelio, lungo via Maremmana inferiore. Nella nottata di oggi, intorno alle 02:40, un uomo di 54 anni è stato travolto da una macchina.

Guidonia: morto l’uomo investito da una macchina

Il ragazzo alla guida della macchina si era fermato a prestare soccorso ma, purtroppo, per un uomo di 54 anni non c’è stato nulla da fare. È successo tutto nella nottata di oggi, martedì 12 ottobre 2021, lungo via Maremmana inferiore, nel territorio di Guidonia Montecelio.

Secondo quello che viene riportato dal Corriere della città, al km 31 della provinciale, una macchina, forse per la poca visibilità, ha colpito in pieno l’uomo facendolo morire sul colpo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’ambulanza ma, purtroppo, per il 54enne non c’è stato nulla da fare.