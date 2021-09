Roma. Polizia di Stato. Lotta allo spaccio nella capitale e in tutta la provincia di Roma. Altri 12 pusher arrestati e sequestrati 2,5 Kg di stupefacenti.

Le operazioni

Nella settimana caratterizzata dalla massiva operazione di polizia svolta nel quartiere Quarticciolo, con l’arresto di uno spacciatore, il sequestro di 4 Kg di stupefacente e le perquisizioni delle abitazioni di svariati pregiudicati, la Polizia di Stato, nella quotidiana lotta allo spaccio, ha arrestato 12 persone e tolto dal mercato più di 2,5 Kg di stupefacenti tra cocaina e cannabinoidi.

L’attenzione della Questura non è concentrata solo nella zona dell’urbe ma si estende in tutto il territorio della Provincia; a Tivoli, in particolare in una zona di edilizia popolare di Villalba di Guidonia, i poliziotti del locale commissariato, dopo una serie di accertamenti ed appostamenti, hanno arrestato un 29enne che spacciava cocaina, hashish e marijuana.

Gli agenti, per arrivare all’arresto, hanno dovuto eludere un sistema di vedette che, vista la configurazione dei palazzi, risultavano particolarmente efficace. Un arresto anche a Zagarolo, dove in località Valle Martella i poliziotti del commissariato omonimo hanno notato uno scambio soldi/droga tra 2 persone. Il pusher è stato fermato e la droga, una dose di cocaina, è stata sequestrata.

A Santa Maria delle Mole gli investigatori del commissariato Marino hanno arrestato un giovane che nascondeva diversi pacchetti di hashish per un peso totale di circa 3 etti. Sequestrato nella sua abitazione anche il necessario per il confezionamento delle singole dosi.

A Roma, in via di Pietralata, le autoradio del commissariati Sant’Ippolito e Porta Pia, hanno arrestato un 35enne che, nella propria auto, trasportava 19 panetti di hashish per un totale di più di 1600 grammi.

Ennesimo colpo anche alla piazza di spaccio c.d. “la lupa”; gli agenti del commissariato San Basilio hanno arrestato uno spacciatore e sequestrato svariate dosi di cocaina ed hashish. Il giorno seguente, sempre nell’ambito della piazze di spaccio di San Basilio, gli stessi investigatori hanno arrestato un altro pusher con annesso sequestro di 17 dosi di cocaina e 2 di marijuana.

A Magliana gli investigatori del commissariato Appio hanno sottoposto a controllo un ragazzo che, stando ad alcune risultanze investigative, nascondeva droga nella sua abitazione. Quando i poliziotti si sono palesati il giovane ha provato a disfarsi dello stupefacente ma è stato bloccato ed arrestato. Sequestrati 35 grammi di cocaina.

Effettuati ulteriori 5 arresti; nello specifico:

commissariato Prati, arrestati un uomo ed una donna e sequestrati circa 110 grammi di cocaina; commissariato Tuscolano, arrestato un uomo con alcuni grammi di hashish; commissariato Flaminio, arrestati 2 ragazzi, uno dei quali minorenne, trovati in possesso di droga.