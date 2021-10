Terminata la finestra dedicata alle qualificazioni per i prossimi mondiali di Qatar 2022 e alle finali di Nations League, tornano la Champions League, l’Europa League e la Conference League. Scopriamo dunque quali saranno le partite trasmesse (in chiaro e non) i giorni di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021.

Champions League ed Europa League, quali sono le partite in chiaro del 19, 20 e 21 ottobre 2021? Dove vederle in TV e in streaming

Quante speranze ci sono di vedere in TV, su Canale 5, la partita di Atalanta o Inter? La risposta è zero. La scelta della miglior partita del martedì, che viene puntualmente trasmessa in chiaro da Mediaset, non ricade sulle due squadre nerazzurre.

Porto-Milan sarà la partita trasmessa in chiaro su Canale 5 martedì 19 ottobre 2021, alle ore 21:00.

Le altre partite saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset Infinity, tramite abbonamento. Andiamo invece a conoscere quale sarà il match trasmesso il giorno seguente.

Zenit San Pietroburgo-Juventus sarà la partita trasmessa mercoledì 20 ottobre 2021 su Amazon Prime Video andrà in onda, alle ore 21 (ma con collegamento a partire dalle 19:30).

Europa League e Conference League: Lazio, Roma o Napoli in chiaro su TV8?

Ancora non è stata presa una decisione ufficiale sulla partita che verrà trasmessa in chiaro, su TV8, giovedì 21 ottobre 2021. La scelta ricadrà comunque su una delle partite tra Marsiglia-Lazio e Napoli-Legia Varsavia.

Senza dubbio di maggior prestigio la partita della formazione di Sarri, che affronta una formazione dal glorioso passato, ma da non escludere la trasmissione della partita della squadra di Spalletti, che in Europa League non ha iniziato proprio al meglio. Vi aggiorneremo comunque in tempo su quale delle due partite ricadrà la scelta finale.

Sempre giovedì, ma alle 18:45, andrà in scena Bodo Glimt-Roma. La partita di Conference League non sarà trasmessa in chiaro, a meno di clamorosi ribaltoni. La squadra allenata da Mourinho sta praticamente passeggiando nel suo girone e in attesa di sfide europee più “entusiasmanti”, al momento non ha ancora avuto un passaggio in chiaro.

Ricapitoliamo

Per vedere Zenit-San Pietroburgo occorrerà avere un abbonamento con Amazon Prime Video. Due invece le partite che saranno trasmesse in chiaro, una di Champions League martedì e una di Europa League giovedì, mentre per vedere tutte le altre partite occorrerà avere un abbonamento.

Martedì 19 ottobre 2021 su Canale 5 andrà in onda Porto-Milan alle ore 21:00

Mercoledì 20 ottobre 2021 su Prime Video andrà in onda Zenit-Juventus alle ore 21:00

Giovedì 21 ottobre 2021 su TV8 andrà in onda la partita tra Marsiglia-Lazio o Napoli-Legia Varsavia.