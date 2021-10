Importanti novità per l’azienda di Colleferro Avio. Nella giornata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021, in Sardegna è stato inaugurato un poligono di tiro statico in grado di testare motori a razzo liquido fino a 120toni di spinta per lanciatori di nuova generazione.

Avio: ecco il nuovo poligono di tiro per razzi ultra potenti: la nota di Giulio Ranzo (CEO di Avio)

Oggi AVIO inaugura in Sardegna il suo #SPTF (Space Propulsion Test Facility), un poligono di tiro statico in grado di testare motori a razzo liquido fino a 120toni di spinta per lanciatori di nuova generazione. Una capacità nuova e molto cruciale nel percorso verso #VegaE e oltre. Ora diventa interessante..