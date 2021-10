Quinto e ultimo appuntamento di “Leggere leggeri all’ora del tè 2021”, GIANNI RODARI, UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO, favole, racconti, filastrocche, canzoni. Un classico della letteratura per l’infanzia per bambini di ogni età, dai 3 ai 103 anni. Sabato 16 ottobre 2021, ore 21, Mercato Coperto, Via Sobrero, Colleferro, Roma.

Le info

Il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos con il contributo del Comune di Colleferro, presenta un quadro di proposte di incontri che uniscono il piacere della letteratura e la chiarezza dell’esposizione. La formula è semplice e collaudata e si sintetizza nel titolo: “leggere leggeri”…

Così il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità. Ne viene fuori un’ora e mezzo di letture e di impressioni, di scoperte e di rivisitazioni, di emozioni, di risate e di riflessioni, eleganti, intense, originali. Nessun pregiudizio di moduli o di contenuti, nessuna tesi da dimostrare, nessuna spocchia da esibire: solo il piacere di incontrarsi, confrontarsi, farsi compagnia, risvegliare ricordi, suscitare domande, trovare parole, e magari risposte.

L’accesso avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105.

