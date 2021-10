Nella giornata di oggi, 9 ottobre 2021, si è sviluppato un incendio in un appartamento a Colleferro, precisamente in via dell’Artigianato.

Fiamme in un appartamento a Colleferro, in via dell’Artigianato

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che stavano divampando dalla finestra dell’abitazione. Al momento non risulta chiaro se ci siano feriti o meno, in seguito ai fatti. Le cause e le dinamiche di quanto accaduto sono al vaglio degli addetti.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio